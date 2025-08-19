Rain in the Twilight

The wind wandering over the plain

Was all full of a sweet singing,

And in the twilight the misting rain

Was awash with a steeped yearning.

The running, the rushing water

Engulfs the whirling choir

And the dream, paler and paler

Vanishes in the floating mire.

The wind in the waving willows,

And on the water the wind contrite,

Engulfs the yearning sorrows

That are in the twilight.

The way through twilight woe

Does not come to an end,

But it is a good way to go

In the rain – the mists that descend.

Regen in der Dämmerung

Der wandernde Wind auf den Wegen

War angefüllt mit süßem Laut,

Der dämmernde rieselnde Regen

War mit Verlangen feucht betaut.

Das rinnende rauschende Wasser

Berauschte verwirrend die Stimmen

Der Träume, die blasser und blasser

Im schwebenden Nebel verschwimmen.

Der Wind in den wehenden Weiden,

Am Wasser der wandernde Wind

Berauschte die sehnenden Leiden,

Die in der Dämmerung sind.

Der Weg im dämmernden Wehen,

Er führte zu keinem Ziel,

Doch war er gut zu gehen

Im Regen, der rieselnd fiel.

Stormy Night

The stormy night has married us

In roaring and raging and fear:

What our souls had kept in darkness

Has become all of a sudden clear.

I look deep into your gaze

As lightning jags the air:

And there I see my joy blaze,

So limpid, in the lightning-glare.

Through your fresh locks gales glide

And on my brow, my cheeks they’re playing,

Whispering, drawing up the tide

Of deep and fevered yearning.

Your lips were making progress,

Our arms were tightly knit;

My wooing, your stuttered, “Yes,”

The wind has swallowed it . . .

Sturmnacht

Die Sturmnacht hat uns vermählt

In Brausen und Toben und Bangen:

Was unsre Seelen sich lange verhehlt,

Da ists uns aufgegangen.

Ich las so tief in deinem Blick

Beim Strahl von Wetterleuchten:

Ich las darin mein flammend Glück,

In seinem Glanz, dem feucthen.

Es warf der Wind dein duftges Haar

Mir spielend um Stirn und Wangen,

Es flüsterte lockend die Wellenschar

Von heißem tiefem Verlangen.

Die Lippen waren sich so nah,

Ich hielt dich fest umschlungen;

Mein Werben und dein stammelnd Ja,

Die hat der Wind verschlungen . . .

Clouds

In the night sky

A dragging and drawing,

Clouds flocked up high,

Each a darting wing,

In quiet haste

– and by what force

Forcibly chased? –

They glide their course,

They sway gigantically

In the moon’s glance,

Over my soul

Their shadows dance,

Welling figures

Make their way

In wild whirs

And fade away,

A wild goose chase . . .

A half-learning . . .

A fleeting embrace . . .

A further yearning . . .

A silent lark

Free of weights

Through the arc

Of heaven’s gates.

Wolken

Am nächtigen Himmel

Ein Drängen und Dehnen,

Wolkengewimmel

In hastigen Sehnen,

In lautloser Hast

- Von welchem Zug

Gebietend erfaßt? -

Gleitet ihr Flug,

Es schwankt gigantisch

Im Mondesglanz

Auf meiner Seele

Ihr Schattentanz,

Wogende Bilder,

Kaum noch begonnen,

Wachsen sie wilder,

Sind sie zerronnen,

Ein loses Schweifen . . .

Ein Halb-Veerstehn . . .

Ein Flüchtig-Ergreifen . . .

Ein Weiterwehn . . .

Ein lautoses Gleiten,

Ledig der Schwere,

Durch aller Weiten

Blauende Leere.

Michael Shindler is a writer living in Washington, DC. His work has been published in outlets including The American Spectator, The American Conservative, Church Life, University Bookman, North American Anglican and New English Review. Follow him on Twitter: @MichaelShindler.

Share

Watch our latest films