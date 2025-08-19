Rain in the Twilight
The wind wandering over the plain
Was all full of a sweet singing,
And in the twilight the misting rain
Was awash with a steeped yearning.
The running, the rushing water
Engulfs the whirling choir
And the dream, paler and paler
Vanishes in the floating mire.
The wind in the waving willows,
And on the water the wind contrite,
Engulfs the yearning sorrows
That are in the twilight.
The way through twilight woe
Does not come to an end,
But it is a good way to go
In the rain – the mists that descend.
Regen in der Dämmerung
Der wandernde Wind auf den Wegen
War angefüllt mit süßem Laut,
Der dämmernde rieselnde Regen
War mit Verlangen feucht betaut.
Das rinnende rauschende Wasser
Berauschte verwirrend die Stimmen
Der Träume, die blasser und blasser
Im schwebenden Nebel verschwimmen.
Der Wind in den wehenden Weiden,
Am Wasser der wandernde Wind
Berauschte die sehnenden Leiden,
Die in der Dämmerung sind.
Der Weg im dämmernden Wehen,
Er führte zu keinem Ziel,
Doch war er gut zu gehen
Im Regen, der rieselnd fiel.
Stormy Night
The stormy night has married us
In roaring and raging and fear:
What our souls had kept in darkness
Has become all of a sudden clear.
I look deep into your gaze
As lightning jags the air:
And there I see my joy blaze,
So limpid, in the lightning-glare.
Through your fresh locks gales glide
And on my brow, my cheeks they’re playing,
Whispering, drawing up the tide
Of deep and fevered yearning.
Your lips were making progress,
Our arms were tightly knit;
My wooing, your stuttered, “Yes,”
The wind has swallowed it . . .
Sturmnacht
Die Sturmnacht hat uns vermählt
In Brausen und Toben und Bangen:
Was unsre Seelen sich lange verhehlt,
Da ists uns aufgegangen.
Ich las so tief in deinem Blick
Beim Strahl von Wetterleuchten:
Ich las darin mein flammend Glück,
In seinem Glanz, dem feucthen.
Es warf der Wind dein duftges Haar
Mir spielend um Stirn und Wangen,
Es flüsterte lockend die Wellenschar
Von heißem tiefem Verlangen.
Die Lippen waren sich so nah,
Ich hielt dich fest umschlungen;
Mein Werben und dein stammelnd Ja,
Die hat der Wind verschlungen . . .
Clouds
In the night sky
A dragging and drawing,
Clouds flocked up high,
Each a darting wing,
In quiet haste
– and by what force
Forcibly chased? –
They glide their course,
They sway gigantically
In the moon’s glance,
Over my soul
Their shadows dance,
Welling figures
Make their way
In wild whirs
And fade away,
A wild goose chase . . .
A half-learning . . .
A fleeting embrace . . .
A further yearning . . .
A silent lark
Free of weights
Through the arc
Of heaven’s gates.
Wolken
Am nächtigen Himmel
Ein Drängen und Dehnen,
Wolkengewimmel
In hastigen Sehnen,
In lautloser Hast
- Von welchem Zug
Gebietend erfaßt? -
Gleitet ihr Flug,
Es schwankt gigantisch
Im Mondesglanz
Auf meiner Seele
Ihr Schattentanz,
Wogende Bilder,
Kaum noch begonnen,
Wachsen sie wilder,
Sind sie zerronnen,
Ein loses Schweifen . . .
Ein Halb-Veerstehn . . .
Ein Flüchtig-Ergreifen . . .
Ein Weiterwehn . . .
Ein lautoses Gleiten,
Ledig der Schwere,
Durch aller Weiten
Blauende Leere.
Michael Shindler is a writer living in Washington, DC. His work has been published in outlets including The American Spectator, The American Conservative, Church Life, University Bookman, North American Anglican and New English Review. Follow him on Twitter: @MichaelShindler.